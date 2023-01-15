تنبأ بـ وفاته.. أبرز محطات سمير غانم في ذكرى ميلاده

الوكيل الإخباري-يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم، حيث ولد يوم 15 يناير عام 1937، ورحل عن عالمنا يوم 20 مايو 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا ومشاكل في الكلى.



وتنبأ الفنان سمير غانم بوفاته، إذ قال في آخر تسجيل صوتي له: بالنسبة لـ رمضان السنادي أنا مش ضامن أنه جاي، ومعنديش حاجة في رمضان لأن الصحة مكركبة شوية، بس هطلع ضيف شرف في حلقة مع دنيا بنتي، وحتى مسلسل دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا، ويارب رمضان السنادي يعدي على خير.



وفي التقرير التالي ابرز محطات الفنان الراحل سمير غانم :



ولد سمير غانم في محافظة أسيوط،، بصعيد مصر عام 1937، انضم سمير بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة، برغبة والده الذي كان ضابط شرطة، ولكن تم فصل سمير غانم من كلية الشرطة بعد رسوبه لسنتين متتاليتين، فنقل أوراقه إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، لينضم إلى فرقة المسرح بجامعة الإسكندرية.



وعن فترة دراسته في أكاديمية الشرطة قال سمير غانم إنه عاصر فترة وجود الفنان صلاح ذو الفقار داخل كلية الشرطة، وقال سمير غانم إن الفنان صلاح ذو الفقار كان نقيب وقد تم ترقيته لرتبة رائد وكان ضابط السرية الموجود فيها سمير في الكلية.

الراحل سمير غانم



دخل الفنان سمير غانم عالم التمثيل في ستينيات القرن الماضي، حيث كان من أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح، والتي ضمن الفنان جورج سيدهم والضيف أحمد، وقدمت الفرقة مجموعة من الأفلام والإسكتشات، أبرزهم: كوتوموتو، وعدد من المسرحيات وعلى رأسهم مسرحية حملت سام حدث في عزبة الور، وأخرى بعنوان الراجل اللي أتجوز مراته، حواديت.



انفصل سمير غانم عن فرقة ثلاثي أضواء المسرح في سبعينات القرن الماضي، ثم انحلت الفرقة بعد وفاة الفنان الضيف أحمد عام 1970، وقدم سمير غانم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام، وكان أخر عمل جمعهما مسرحية بعنوان أهلا يا دكتور عام 1981.

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ثم اتجه سمير غانم إلى تقديم مجموعة من الفوازير وذلك مع بداية ثمانينات القرن الماضي، ومنهم: فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي سمورة وفطوطة.



وشارك سمير غانم في أكثر منى 300 عمل سواء في السينما أو المسرح أو الدراما، وكانت أبرز أعماله: مسرحية دو ري مي فاصوليا، مسلسل لهفة، مسلسل دلع بنات، الكبير أوي 2، فيلم بهاريز، مسرحية أنا ومراتي ومونيكا، مسرحية بهلول في أستنطبول.



توفى سمير غانم يوم 20 مايو عام 2021 بعد مشاكل في الكلى وأصابة بـ فيروس كورونا.

القاهرة 24

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