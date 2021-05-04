الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اطمئنان بعد نتائج عينات مخالطي المصاب بالسلالة الهندية بالزرقاء

بلعاوي يدعو إلى سَلسَلة جينية لفحوصات مخالطي مصاب المتحور الهندي

تطعيم معلمي المحافظات الخميس

إصدار مسكوكات تذكارية فضية وبرونزية - صورة

الملك يقوم بزيارة عمل إلى بروكسل الأربعاء

مركز الفلك الدولي : تحري الهلال الثلاثاء القادم والعيد سيكون الخميس

تجار الألبسة: حركة تسوق طفيفة يشهدها القطاع

وفيات الثلاثاء 4/5/2021

مطالب شعبية بتطعيم قطاعات هامة لـ'صيف آمن '

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

الثلاثاء، 04-05-2021 12:07 م

الفنان محمد حاتم يتعرض للإصابة أثناء تصوير مسلسل 'قصر النيل'.. فيديو

16190442130504063


الوكيل الاخباري - كشف الفنان الشاب محمد حاتم عن تعرضه لإصابات بسيطة أثناء تصوير مشهد الضرب في مسلسل "قصر النيل".

اضافة اعلان

وأوضح أثناء لقاء له مع برنامج "تفاعلكم"، أن مشهد المشاجرة بين الإخوة كان من المشاهد المحببة لقلبه، وكشف أيضًا عن ترشيحه للدور وأنه تحمس لتجسيد الشخصية منذ قراءته للسيناريو.


وعبر عن مخاوفة من مقارنة "قصر النيل" بمسلسل "جراند أوتيل" خصوصًا أن العملين تدور أحداثهما في نفس الحقبة الزمنية، ولكن بعد قراءته للسيناريو أدرك أن المسلسلين مختلفان تمامًا.


وعن إيقاع المسلسل أوضح حاتم أن الإيقاع الهادئ للمسلسل خدم العمل ففي كل حلقة هناك أكثر من ثلاثة أحداث وخطوط درامية كثيرة فمن المطلوب أن يتوافر إيقاع هادئ.


وكشف أيضًا عن قلقه من الإصابة بفيروس كورونا أثناء التصوير لأن التعرض للإصابة يسبب توقف التصوير وهو الأمر الذي سيضر بالعمل، لذلك أوضح حاتم أنه حريص على الإجراءات الإحترازية وعدم التواجد خارج المنزل إلا للضرورة.

 

"قصر النيل" من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، نبيل عيسى، أحمد مجدي، مريم الخشت، أحمد خالد صالح ونخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج خالد مرعي.

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
MEQDAD-FAMILY

شاهد بالفيديو .. لقاء وحديث مؤثر بين خالد مقداد وأبنائه

1

وفاة المطرب المصري ماهر العطار

1-1434458

'أم الديب' تكشف تفاصيل مسلسل 2020 بمشاركة نادين نجيم وقصي خولي

1618997954751780357

فيديو مؤثر.. ابنة مالك قناة 'طيور الجنة' تنهار بالبكاء من خلف زجاج العناية المركزة.. شاهد

137910_original

تحسّن حالة دلال عبد العزيز الصحية وسمير غانم على أجهزة التنفس الاصطناعي

333602_0

الفنانة هند عبد الحليم تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
Screen Shot 2021-02-25 at 8_53_45 PM

ظهور مؤثّر للفنان الراحل مشاري البلام في آخر أعماله قبل وفاته.. شاهد

30546-photo_d0be

أمير كرارة يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا.. فيديو

gthy

الموت يُفجع الفنانة السورية سوسن ميخائيل

Asi-turkish-tv-series-24224049-750-499

إصابة الفنان التركي الشهير مراد يلدريم بفيروس كورونا

267775_original

الموت يفجع الفنانة المصرية فريدة سيف النصر

984077

حالة صحية صعبة لزوجة الفنان أحمد أمين بعد إصابتها بكورونا