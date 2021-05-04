الفنان محمد حاتم يتعرض للإصابة أثناء تصوير مسلسل 'قصر النيل'.. فيديو

الوكيل الاخباري - كشف الفنان الشاب محمد حاتم عن تعرضه لإصابات بسيطة أثناء تصوير مشهد الضرب في مسلسل "قصر النيل".

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وأوضح أثناء لقاء له مع برنامج "تفاعلكم"، أن مشهد المشاجرة بين الإخوة كان من المشاهد المحببة لقلبه، وكشف أيضًا عن ترشيحه للدور وأنه تحمس لتجسيد الشخصية منذ قراءته للسيناريو.



وعبر عن مخاوفة من مقارنة "قصر النيل" بمسلسل "جراند أوتيل" خصوصًا أن العملين تدور أحداثهما في نفس الحقبة الزمنية، ولكن بعد قراءته للسيناريو أدرك أن المسلسلين مختلفان تمامًا.



وعن إيقاع المسلسل أوضح حاتم أن الإيقاع الهادئ للمسلسل خدم العمل ففي كل حلقة هناك أكثر من ثلاثة أحداث وخطوط درامية كثيرة فمن المطلوب أن يتوافر إيقاع هادئ.



وكشف أيضًا عن قلقه من الإصابة بفيروس كورونا أثناء التصوير لأن التعرض للإصابة يسبب توقف التصوير وهو الأمر الذي سيضر بالعمل، لذلك أوضح حاتم أنه حريص على الإجراءات الإحترازية وعدم التواجد خارج المنزل إلا للضرورة.

"قصر النيل" من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، نبيل عيسى، أحمد مجدي، مريم الخشت، أحمد خالد صالح ونخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج خالد مرعي.





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