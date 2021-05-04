نجم كبير يشارك في كتابة نهاية 'جبل' ويسدل الستار عن مسلسل 'الهيبة'

الوكيل الاخباري - كشفت مصادر عن تغييرات جديدة ستغير من حلة مسلسل "الهيبة" الذي تابعه الكثيرون في مواسمه السابقة، وأحدث الكثير من الجدل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعة الدور والشخصية التي أطلق عليها لقب "جبل شيخ الجبل".

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كشف المخرج السوري، سامر البرقاوي، عن انطلاق تصوير الجزء الجديد من المسلسل السوري الذي حاز على شهرة واسعة في وقت قياسي وأحدث الكثير من الجدل بين متابعيه.

وأكد المنتج صادق شحادة، في منشور له على صفحته الشخصية في "تويتر"، بدء تصوير مسلسل "الهيبة" بجزئه الخامس، والذي سيحمل عنوان "الهيبة الجبل".



وبحسب شحادة، تكتب في هذه النسخة من المسلسل نهاية قصة عائلة جبل إلى الأبد، حيث سيكون هذا الجزء هو الجزء الأخير.



ويشارك في كتابة النهاية الدرامية للمسلسل، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن، نجم سوري جديد ضمن قائمة أبطال المسلسل وهو الفنان عبد المنعم عمايري.

وبحسب المصادر، سيلعب النجم عبد المنعم عمايري شخصية النّد التي ستصارع "جبل شيخ الجبل"، تيم حسن، ليكتبا معا نهاية قصة "الهيبة" الأخيرة، بالإضافة إلى نجم سوري آخر لم يكشف عن اسمه.

سبوتنيك