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10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

الإثنين، 14-06-2021 02:49 م

تيم حسن يشعل مواقع التواصل الإجتماعي - صورة

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الوكيل الإخباري - شوّق النجم السوري تيم حسن جمهوره ومتابعيه من خلال نشر صورة عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" من كواليس مسلسل "الهيبة"، بجزئه الخامس والأخير، الذي يتم تصويره حالياً.

وظهر تيم في الصورة بإطلالة مختلفة عن تلك التي تميّز بها في الجزء الرابع، حيث قصّ شعره، وخفّف لحيته، ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه.

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وإلى جانب مفاجأة الجمهور بشكله المختلف، شوّق تيم الجمهور وأثار حيرته بتعليق غريب على الصورة هو عبارة عن رسالة إلى والدته التي تجسّدها النجمة السورية منى واصف، كتب فيها: "جَبَلِك مضيع غريمه يا أمي"، من من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.


وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف من متابعي تيم حسن الذين أشادوا في تعليقاتهم بوسامته وأدائه في التمثيل، متمنين له ولفريق العمل التوفيق والنجاح في الجزء المنتظر.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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