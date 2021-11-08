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الإثنين، 08-11-2021 12:27 م

تيم حسن يغيب عن رمضان 2022

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الوكيل الإخباري - على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه ويحققه النجم السوري تيم حسن من خلال عرض مسلسل "الهيبة/جبل" في الجزء الأخير، علمت نواعم أن لا جديد بشأن تعاقد حسن العام المقبل مع شركة الصباح لتنفيذ عمل درامي، ويبدو أن  صاحب شخصية "جبل شيخ الجبل" يريد استراحة، بعدما قدم لخمس سنوات الأجزاء كاملة من "الهيبة" وشارك في بطولة ثلاثة أعمال أخرى منها "أنا" و"العميد" لمصلحة المنصات الالكترونية.

تؤكد معلومات عن إمكانية طرح مشروع بطولة تيم حسن في الخريف المقبل، ليكون حاضراً أيضاً في رمضان 2023.

يذكر أن مسلسل "الهيبة" الذي يُعرض حالياً على منصة "شاهد" وقناة ام بي سي 1 يحظى بأعلى نسبة متابعة ويبدو أن الصراع بين جبل والمهندس في سد المياه "عبد المنعم عمايري" سيتخذ تصاعداً دارماتيكياً في الحلقات المقبلة بحسب ما تؤكد مصادر متابعة للمسلسل، على أن يكتشف جبل "المصلحة" التي حلت من أجلها إيميه صياح ضيفة على الهيبة مناشطة اجتماعية لمساعدة أهل القرية، لكنها كما ظهر في الحلقة 11 وقعت في غرام البطل وتعيش سلسلة متناقضة من العواطف تجاهه.

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المصدر- لبنان 24

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