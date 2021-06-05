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السبت، 05-06-2021 10:39 ص

جراحة عاجلة للمطرب محمد شاهين

المغني محمد شاهين


الوكيل الإخباري _ خضع الفنان محمد شاهين أمس الجمعة لجراحة دقيقة عاجلة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

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حيث انه نشر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له من داخل غرفة العمليات وارفقها بتعليق : "دعواتكم عملية بسيطة إن شاء الله... الله الشافي المعافي".

 

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل . 

 

يُذكر أن المطرب محمد شاهين دخل في مشادة كلامية مع مغنّي المهرجانات حمو بيكا، بعد إساءته إليه بسبب أغنيتهما الأخيرة، التي تعاونا فيها، بحيث طرحها الأخير من دون علم الأول، مما أدى الى نشوب الخلافات بينهما.

المصدر : لها 

 




 

 


 

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