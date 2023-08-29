جمال العدل عن محمد هنيدي: "داخل على الستين والمفروض يبقى راجل لطيف"

الوكيل الإخباري- فتح المنتج جمال العدل النار على النجم محمد هنيدي بعد استعداد الفنان لإنتاج الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، الذي عُرض عام 2018، ورفض المنتج طلب هنيدي في تقديم الجزء الثاني، ليقوم محمد هنيدي بالتواصل مع ورثة الرواية للأديب يوسف السباعي.

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قال جمال العدل في تصريحات تلفزيونية: "هنيدي عمل 10 مسلسلات لم ينجحوا، والمسلسل الوحيد الذي نجح له هو 'أرض النفاق'".



وتابع: "هنيدي طلب مني أن أنتج الجزء الثاني ولم أقبل، وذهب للورثة من ورائي وكان التقريبي العقد قد انتهى، هل هذا حقه؟ نعم، حقه، لكن أدبياً مش حقه".

واستكمل جمال العدل حديثه وقال: "أنا مستغرب، هنيدي كبر ودخل على 60 سنة، المفروض يبقى رجل كبير ولطيف، وكنت أحب أن أعمل الجزء الثاني سنتها لكن الشركة المتحدة رفضت، وجاءت الشركة المتحدة لتمنع هنيدي من إنتاج الجزء الثاني لأنهم شركاء في المسلسل".



وعن أسباب رفضه تقديم الجزء الثاني من "أرض النفاق"، قال المنتج جمال العدل: "عندما يكون الموضوع ساخنًا نقوم بعمله يكون جميلًا ويستمر، لكن بعد 5 أو 6 سنوات، هنيدي شكله اتغير، ودلال عبد العزيز توفت، ومش عارف من ستكون بطلة التمثيل، أتخيل إن الموضوع مش لطيف".



صدى البلد