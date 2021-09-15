جمهور نيللي كريم ظلمها وتخلى عنها

الوكيل الإخباري - تفاجأت الممثلة نيللي كريم بعدد التعليقات الغير لائقة على صورة كانت قد نشرتها بعد أياماً قليلة من دخولها القفص الذهبي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث عمد العديد من المتابعين بمطالبتها بحذف الصورة فوراً.

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نيللي تجاوزت الأمر وأبقت الصورة لبعض ساعات، و بدأت التعليقات تتجاوز الخطوط الحمراء، والتعليقات الغير أخلاقية تتزايد، وبعضهم طلب تدخل زوجها لاعب الإسكواش هشام عاشور.

لم تنتهي القضية عند هذا الحد ففي صورة نيللي ظهرت أيضاً بعض الترهلات، فأصبح متابعيها يتنمرون على تقدمها بالسن وأنها مهما حاولت لن تتمكن من العودة كما كانت.

وكما هو معروف أن نيللي من الأشخاص المواظبين على ممارسة رياضة "اليوغا"، وهي ليست بحاجة إلى شهادة من أي أحد.

وكخطوة عبرت من خلالها كريم عن إنزعاجها وحزنها أقدمت على حذف الصورة عن صفحتها، ولم تدلي بأي تعليق.

ومن هنا نرى أن متابعي كريم لم يحترمو خصوصيتها، وعمرها، بل تعرضوا لها، ومع هذا كانت أخلاق نيللي سباقة بالإنسحاب من أي سجلات قد تدفعها لظلم أي شخص من محبيها.

المصدر - الفن