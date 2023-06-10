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السبت، 10-06-2023 01:45 م

جورجينا تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة انفصالها عن رونالدو!

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الوكيل الإخباري- خرج اخيرا الثنائي الشهير، لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وزوجته عارضة الازياء جورجينا رودريغيز، عن صمتهما بعد الاخبار التي انتشرت عن انفصالهما

ونفت جورجينا خبر انفصالها عن رونالدو خلال حفل إطلاق علامة تجارية لكريستيانو رونالدو للمياه المعدنية في مدريد اذ ردت جورجينا على أسئلة الصحفيين مؤكدة أن الشائعات التي تتحدث عن نهاية علاقتها مع رونالدو غير صحيحة تمامًا.

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بدوره، أعرب رونالدو عن دعمه المستمر لجورجينا وعن قوة العلاقة بينهما، مشيرًا إلى أنها دائمًا تدعمه في مشاريعه وأنه سيظلون معًا، لأنهما سيكونان أقوى معًا. وأضاف رونالدو أنه يتمنى العيش في مدريد وأماكن أخرى في إسبانيا بعد اعتزاله كرة القدم.

 

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