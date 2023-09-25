حاول قتل والده وكشف عن "أمنية حياته" في مصر.. أسرار عن ويل سميث في يوم ميلاده

الوكيل الإخباري - في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر/ أيلول في عام 1968، وُلد واحد من أشهر نجوم "هوليوود"، الفنان ويل سميث صاحب أشهر صفعة في تاريخ جوائز الأوسكار.

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وُلد ويل سميث في بنسلفانيا، وعاش في "جيرمان تاون"، وهي منطقة تقع شمال غرب فيلادلفيا.



أمه، كارولين، كانت مديرة مدرسة، أما والده كارول سميث فكان مهندسًا في مجال أجهزة التبريد، وانفصل والداه عندما كان عمره 13 عاما، ولكنهما لم يطلقا رسميًا إلا في عام 2000.



بدأ ويل مسيرته كمغني راب وكاتب أغنيات مع فرقة "هيب هوب" مؤلفة من شخصين "دي جي جازي جيف" و"كلارنس هولمز".



كان الثلاثي معروفًا بأدائهم المضحك وأنتجوا أغنيات ناجحة منها "بارنتس جست دونت أندرستاند" و "سمرتايم"، وحصلوا على جائزة "غرامي" عام 1989 لأفضل أداء راب.



في الفترة بين عامي 1988 و1989، واجه ويل مشكلات مالية حيث لم يسدد الضرائب بشكل كامل وانتهى به المطاف بدين قدره 2.8 مليون دولار.



هذا الأمر أثر بشدة على حالته، وفي عام 1990، كان ويل قريبًا من الإفلاس، وبدأ حينها مساره التمثيلي من خلال برنامج تلفزيوني كوميدي على قناة NBC بعنوان "أمير بيل إير الحيوي"، والذي نجح بشكل كبير.



وبعد ذلك، اتخذ ويل القرار بأن يصبح "أفضل ممثل أفلام في العالم" وبدأ دراسة خصائص نجاح شباك التذاكر.



بدأت مسيرته التمثيلية وقدم العديد من الأفلام الناجحة التي احتلت صدارة شباك التذاكر.



تزوج ويل سميث مرتين، الأولى كانت الممثلة شيري زامبينو، واستمر زواجهما لمدة 3 سنوات، من هذا الزواج، أنجب ويل ابنًا واحدًا يُدعى باسم ويلارد سميث الثالث، والذي يُلقب عادة بـ "تري"، ولد في عام 1992.



ثم تزوج ويل للمرة الثانية من الممثلة جادا بينكيت في عام 1997، وهذا الزواج مستمر حتى الوقت الحالي رغم مروره بأزمات لم تنته.



من هذا الزواج، أنجب ويل، الابن الأكبر "جاردن كريستوفر"، الذي وُلد في عام 1998، أما الابنة الثانية فُولدت في عام 2000 وتُدعى ويلو كاميل.



وبالنسبة لحياته المهنية والاجتماعية، يدير ويل سميث شركة "تريبل" التنموية مع شقيقه الأكبر هاري سميث، ومقرها في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، كما تم إدراج اسمه في قائمة أغنى 40 شخصًا تحت سن الأربعين في أمريكا.



في 2021، كتب ويل سميث مذكراته وكشف فيها عن العديد من الأسرار والتفاصيل الشخصية.



كان أحد هذه الأسرار كشفه عن تفكيره في قتل والده كوسيلة للانتقام لوالدته بسبب تعامل السيء معها.



وفي 2017، أثناء زيارته لمصر، أعلن ويل أنه كان يتمنى أن يصبح عالم مصريات وهو صغير.



قدم ويل سميث العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وقد حصل على العديد من الجوائز نتيجة تميزه في مجال التمثيل والأداء. من بين هذه الجوائز:



1- في عام 2022، فاز بجائزة الأوسكار لأول مرة في مسيرته كأفضل ممثل.



2- أيضا في عام 2022، نال جائزة جولدن غلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينج ريتشارد" (King Richard).



3- في 2002 و2008، فاز بجائزة MTV Movie Award كأفضل ممثل لأدواره في فيلم "أنا أسطورة" (I Am Legend).



4- وفي عام 2008، توج بجائزة زحل كأفضل ممثل أيضًا عن فيلم "أنا أسطورة" (I Am Legend).



في أبريل 2022، صفع ويل سميث مقدم حفل الأوسكار، كريس روك، على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام.



وصعد سميث إلى خشبة المسرح خلال الحفل، وصفع روك بعدأن سخر من زوجته بسبب رأسها الحليق.

ولاحقا، أصدر ويل سميث بيانا اعتذر فيه عما فعله، قائلا إن تصرف لا يغتفر، لكنه أكد أيضا أن السخرية من جادا كانت "أكبر من أن أتحملها".



وأحدثت الصفعة ذهولا عالميا، وصارت حديث شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لكن زوجة ويل سميث، وهي أيضا ممثلة، التزمت الصمت.



العين الاخبارية

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