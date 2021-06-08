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الثلاثاء، 08-06-2021 09:34 م

حبس المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنح الشيخ زايد في القاهرة، بحبس المنتجة سارة الطباخ لمدة 3 سنوات غيابيًا، بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي وخيانة الامانة، بموجب توكيل رسمي، مع إلزامها بتعويض مالي والمصاريف.

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وتقدمت سارة الطباخ بإستئناف على الحكم الصادر ضدها، ومن المقرر أن يتم نظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد.


وكانت سارة الطباخ اتهمت فى محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.

 

وقالت سارة إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ"الاسكوتر" المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.


فيما قال الشرنوبى، إن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.

 

 

المصدر- نواعم 

 

 




 

 


 

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