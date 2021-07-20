حراسة مشددة على غرفة العناية المركزة حيث ترقد ياسمين عبد العزيز

الوكيل الإخباري - إنتشرت أخبار كثيرة في الأيام الماضية، عن دخول الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز في غيبوبة، فبعض الصحف أفادت أن ياسمين دخلت في غيبوبة، بعد خضوعها لعملية إستئصال ورم لمفاوي في الرحم.

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لكن بالمقابل معلومات أخرى كشفت تفاصيل مختلفة، وطلب زوجها الممثل المصري أحمد العوضي، من محبي ياسمين الدعاء لها، من دون أن يكشف تفاصيل عن حالتها الصحية، أما شقيقها الممثل المصري وائل عبد العزيز، فطلب عدم نشر تصريحات وصور غير دقيقة لحالة ياسمين الصحية، وكشف أن العائلة ستكشف الحقيقة كاملة، عندما تستقر حالة ياسمين الصحية، وأعلن أن رئاسة الجمهورية المصرية أرسلت فريقاً طبياً متخصصاً للاشراف على حالة شقيقته الصحية.



وفي معلومات خاصة لموقع "الفن"، فإن هناك حراسة أمنية مشددة في طابق المستشفى الذي تتواجد فيه ياسمين، حيث ترقد في العناية المركزة، خوفاً من تسرب فيديوهات أو صور لها.



وأعرب عدد من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي عن حزنهم، وتمنوا لياسمين الشفاء العاجل.



المصدر - الفن





































