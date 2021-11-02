حراس أنجلينا جولي يطوقون السجادة الحمراء في مهرجان روما

الوكيل الإخباري - تواجدت الممثلة العالمية أنجلينا جولي في روما مع ابنتيها برفقة زاهارا وشيلوه للترويج لفيلمها الجديد Eternals الذي ينتمي الى عالم مافلز السينمائي ، وذلك في مهرجان روما السينمائي بدورته الـ16.

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وتألقت أنجلينا البالغة من العمر 46 عاماً بفستان من توقيع دار فيرساتشي بقماشة الميتاليك الفضي من دون أكمام، لكن ما لفت أنظار الصحافة هو تواجد عدد حراس جولي على السجادة الحمراء.

قبل وصولها وأثناء مرورها على السجادة الحمراء مع ابنتيها حيث كانت هناك حالة من الإستنفار بينهم لحراستها المشددة وقد ظهروا فجأة أمام الكاميرات حين اخترق أحد المعجبين الحاجز الفاصل بين الصحافة والجمهور وبين النجوم على السجادة الحمراء وذلك بهدف التقاط صورة معها فمنعه الحراس من الإقتراب منها وهي في تلك الأثناء كانت تجري إحدى المقابلات التلفزيونية.



المصدر - الفن

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