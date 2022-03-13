الأحد 13-03-2022
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الأحد، 13-03-2022 05:06 م

حسن الرداد يتصدر البوستر الرسمي لمسلسل بابلو - صورة

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الوكيل الإخباري - شوّق الممثل المصري حسن الرداد الجمهور لمسلسله الجديد "بابلو"، اذ نشر صورة البوستر الرسمي للمسلسل على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه متصدرا إلى جانب الممثلين أروى جودة ونجلاء بدر ومصطفى فهمي، وعلّق على الصورة بالقول: "توكلنا على الله، مسلسل بابلو، رمضان ٢٠٢٢".

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واللافت أن البوستر الرسمي قد تم تصميمه باللونين الأبيض والأسود وهذا ما يدل على أحداث العمل المتعبة والقديمة خاصة أن مسلسل بابلو يدور حول الهجرة غير الشرعية ويلعب الرداد دور محوري فيه حيث يسعى الى مساندة اهله والاصدقاء.



 

الفن 

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