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السبت، 04-03-2023 01:38 م

حسن الرداد يكشف أسباب خروجه من سباق رمضان الدرامي

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان حسن الرداد على هامش حضوره أمس (الجمعة) انتخابات نقابة المهن التمثيلية، أسباب خروج مسلسله "محارب" من الموسم الرمضاني القادم.

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وقال الرداد لـ"لها" : "عندما بدأنا التحضيرات للمسلسل قبل بدء التصوير كان هناك حماس من فريق العمل لتقديم شيء جيد ومبهر يستطيع المنافسة في رمضان، لكن المخرجة شيرين عادل رأت أن ضخامة العمل لن تمكننا من تجهيز المسلسل في الفترة القصيرة المتبقية قبل رمضان وهو ما يعني عدم اللحاق بالموسم لأننا لن نستطيع إنهاء التصوير حتى في شهر رمضان".


وأضاف: "ميزانية المسلسل ضخمة جداً ويجتمع فيه كوكبة من النجوم وبه مفاجآت كبيرة، فرأينا أن يتم تأجيله للعام القادم كي يخرج بشكل لائق".


يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "بابلو"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وضم العديد من الفنانين، أبرزهم: نجلاء بدر وهالة فاخر وسوسن بدر وصلاح عبد الله ومصطفى فهمي وأروى جودة.

 

 


 




 

 


 

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