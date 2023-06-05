حسين الجسمي عن حفله بالمدرج الروماني : غنينا المحبة وأنشدنا حب الأردن

الوكيل الإخباري- عبر الفنان الاماراتي حسين الجسمي عن حبه وتقديره للشعب الأردني بعد حفله امس في المدرج الروماني الذي اقامه بمناسبة زفاف سمو ولي العهد على الأميرة رجوة الحسين قائلاً :" غنّينا المحبة، وأنشدنا حب الأردن، وهتفنا لبيرقها العالي وللحسين عريس الأردن الغالي بكل فخر "



هذا و شارك الفنان صوراً من الحفل عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل وعلق عليها :" سهرة فرح استثنائية فخمة الحضور والتفاعل، أظهرت جمال مشاعر النشامى بلوحات الفرح الله يديم علينا وعليكم الأفراح والمسرّات "



ويأتي حفل الجسمي، ضمن احتفالات "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة"، إهداءً منهم بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

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