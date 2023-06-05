حسين الجسمي عن حفله بالمدرج الروماني : غنينا المحبة وأنشدنا حب الأردن

الوكيل الإخباري- عبر الفنان الاماراتي حسين الجسمي عن حبه وتقديره للشعب الأردني بعد حفله امس في المدرج الروماني الذي اقامه بمناسبة زفاف سمو ولي العهد على الأميرة رجوة الحسين قائلاً :" غنّينا المحبة، وأنشدنا حب الأردن، وهتفنا لبيرقها العالي وللحسين عريس الأردن الغالي بكل فخر "
هذا و شارك الفنان صوراً من الحفل عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل وعلق عليها :" سهرة فرح استثنائية فخمة الحضور والتفاعل، أظهرت جمال مشاعر النشامى بلوحات الفرح الله يديم علينا وعليكم الأفراح والمسرّات "
ويأتي حفل الجسمي، ضمن احتفالات "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة"، إهداءً منهم بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.
غنّينا المحبة، وأنشدنا حب الأردن، وهتفنا لبيرقها العالي وللحسين عريس الأردن الغالي بكل فخر 🇯🇴🤍🇦🇪— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 5, 2023
سهرة فرح استثنائية فخمة الحضور والتفاعل، أظهرت جمال مشاعر النشامى بلوحات الفرح
الله يديم علينا وعليكم الأفراح والمسرّات
#نفرح_بالحسين #الامارات #الأردن pic.twitter.com/2YtiaE3G0T