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الإثنين، 05-06-2023 02:58 م

حسين الجسمي عن حفله بالمدرج الروماني : غنينا المحبة وأنشدنا حب الأردن

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الوكيل الإخباري- عبر الفنان الاماراتي حسين الجسمي عن حبه وتقديره للشعب الأردني بعد حفله امس في المدرج الروماني الذي اقامه بمناسبة زفاف سمو ولي العهد على الأميرة رجوة الحسين قائلاً :" غنّينا المحبة، وأنشدنا حب الأردن، وهتفنا لبيرقها العالي وللحسين عريس الأردن الغالي بكل فخر "

هذا و شارك الفنان صوراً من الحفل عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل وعلق عليها :" سهرة فرح استثنائية فخمة الحضور والتفاعل، أظهرت جمال مشاعر النشامى بلوحات الفرح الله يديم علينا وعليكم الأفراح والمسرّات " 

ويأتي حفل الجسمي، ضمن احتفالات "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة"، إهداءً منهم بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

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