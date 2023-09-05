حسين الجسمي وداليا مبارك يحتفلان باليوم الوطني السعودي في قصر الإمارات

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إحياء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السعودية داليا مبارك، مناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، وذلك مساء السبت 23 سبتمبر (أيلول) في فندق قصر الإمارات، أبوظبي.

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ومن المقرر أن يقدم الفنانان مجموعة من أروع أغانيهما وسط أجواء احتفالية تجسد روح التعاون والتآخي التي تجمع البلدين، حيث من المتوقع أن يستمتع الحضور من مختلف الجنسيات بأمسية موسيقية مميزة تحتفي بالسعودية ومسيرتها من قلب عاصمة دولة الإمارات.



وتحتفي السعودية باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، مستلهمة من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، ما جعلها ترسخ قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.



وتشير المعلومات إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 150 درهم إماراتي.

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