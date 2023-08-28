النجوم يحتفلون بيوم المرأة الإماراتية

الوكيل الإخباري-احتفل عدد من النجوم بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يُصادف اليوم الثامن والعشرين من آب (أغسطس)، على غرار أحلام الشامسي وحسين الجسمي.

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وكتبت أحلام: "كل عام وأم الوطن أم الإمارات الغالية أمي الغالية الشيخة فاطمة بنت مبارك بخير، كم هي غالية علينا هذه الرسالة، شكرًا أمي فاطمة"، في إشارة إلى رسالة تلقتها من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات الذي تُصادف ذكرى تأسيسه اليوم أيضًا.



وغرّد الجسمي من جهته قائلاً: "المرأة الإماراتية ملهمة. أثبتت مكانتها وريادتها في بناء المجتمع والوطن".



وأضاف: "نهنئ ملهمتنا وأمنا "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والمرأة الإماراتية في يومها الذي نفتخر بإنجازاتها وتميزها".







لها