حسين الجسمي يعزي بفاجعة عُمان بعد مقتل 9 أطفال من عائلة واحدة

الوكيل الإخباري - أعرب المغني الإماراتي حسين الجسمي عن تعازيه الحارة لأهالي سلطنة عمان، بعد الكارثة المناخية التي أودت بحياة 9 أطفال من عائلة واحدة، نتيجة منخفض المطير الجوي الذي أصاب البلاد في الساعات الأخيرة.



ونشر الجسمي على منصات التواصل رسالة قائلاً: "خالص العزاء لأشقائنا في سلطنة عمان ونسأل الله أن يرحمهم ويربط على قلوب ذويهم"، كما شارك صورة مع الرسالة كتب عليها "سلاماً على أرواحكم، طبتم في جنات الخلد منعمين".

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