الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 04:06 م

حقيقة الخلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

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الوكيل الإخباري - أكدت مصادر خاصّة لموقع الفن ومقربة من الممثلية المصرية ياسمين عبد العزيز والممثل الصري أحمد العوضي أن العلاقة بينهما على ما يرام ولا توجد أي خلافات بينهما مؤكداً أن إشائعة الإنفصال خرجت بسبب إثارة حالة من الجدل.

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ويذكر أن ياسمين أرادت أن تذهب إلى سويسرا لأنها تريد الاطمئنان على صحتها في الخارج، بعد تداعيات تعرضها لخطأ طبي.


وكانت ياسمين قد تعرضت لأزمة صحية منذ حوالى الشهر، نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو/تموز.


وبعد 26 يوماً من العلاج في المستشفى، تم نقل ياسمين إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف.

 

المصدر - الفن 

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