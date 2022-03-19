السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 01:51 م

حقيقة زواج نبيلة عبيد يشعل مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات اثارت جدلاً واسعاً، عن زواج الفنانة نبيلة عبيد من رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

من جانبها، نفت الفنانة المصرية كل تلك الأقاويل المتداولة في تصريحات صحفية لبرنامج "ذا انسايدر" بالعربي، مؤكدة أن تلك الأقاويل ما هي إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

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وقالت نبيلة عبيد: “كدب زي العادة.. يعني هما مبارح قالوا على حد توفى، كل دا كلام فارغ”.

 

الامارات اليوم 

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