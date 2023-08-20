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الأحد، 20-08-2023 02:49 م

حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل امام

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الوكيل الإخباري- كشفت النجمة المصرية عفاف مصطفى حقيقة الأخبار التي ترددت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول طرد الفنان محمد رمضان من منزل الزعيم في حفل خطوبة حفيده عادل رامي إمام.

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واوضحت عفاف حقيقة طرد محمد رمضان من حفل خطوبة حفيد الزعيم قائلةً: "محصلش أن محمد رمضان اتطرد دي شائعة.. لأن أسرة عادل إمام ناس منتهى الذوق والأخلاق ورامي حد مؤدب فوق الوصف لأني اشتغلت معاه كتير وعارفاه كويس".

 

وكانت قد اثارت الفنانة عفاف مصطفى جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بتصريحاتها عن نجل الفنان عادل امام وعدم تجاوبه مع رسائلها قائلة انها  ترغب برؤية الزعيم ولكن اسرته لا تتجاوب  . 

 

لها

 




 

 


 

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