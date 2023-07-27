حقيقة وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري - استهجنت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل انتشار شائعة وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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وكانت الشائعة المنتشرة قد زعمت بأن صاحبة أغنية "آه يا ليل" قد فارقت الحياة بأزمة قلبية مفاجئة، ليتم تداولها كالنار في الهشيم عبر صفحات السوشيال ميديا.



وقال المتحدث باسم النقابة، محمد عبدالله، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن ما نُشر عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمر عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتصل مع النقابة أي شخص من إدارة أعمالها أو أسرتها للحديث في هذا الأمر.



واستنكر عبدالله الأخبار المنتشرة عن وفاتها، مؤكدًا بأن ما يحدث ليس له أي مبرر من انتشار شائعات كاذبة على المطربين والفنانين بشكل عام.



من جانبه، أهاب محامي الفنانة المصرية بالجمهور بعدم تداول مثل هذه الشائعات، كما طالبهم بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، مؤكدًا بأن مكتبه سيتتبع مصدر شائعة وفاتها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق أنباء عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، دون مستند أو دليل وغير مراعٍ حرمة الحياة الخاصة للفنانة.



وعلى الصعيد الفني، تستعد شيرين لإحياء حفل غنائي ضمن فاعليات موسم الجيمرز الذي يقام في المملكة العربية السعودية يوم 25 آب (أغسطس) المقبل، ويسبقه عدد من الحفلات الأخرى لكل من النجوم أحمد سعد والشاب خالد وميريام فارس، وسيكون حفل الفنانة المصرية في الختام.



كما انتهت خلال الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الدنيا علمتني"، تعاونت فيها مع الفنان تامر عاشور، الذي وضع لحنها وكتب كلماتها الشاعر أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

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