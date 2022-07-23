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السبت، 23-07-2022 04:49 م

حمادة هلال يكشف تفاصيل عودته للسينما

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الوكيل الإخباري-قال الفنان المصري حمادة هلال في تصريح خاص لموقع "الفن"، إنه يستعد في الفترة المقبلة التركيز على السينما، وخاصة أنه يفتقد تقديم نوعية أفلام اللايت كوميدي، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل التحضيرات الأولية للفيلم وسيعلن التفاصيل كاملة بعد إبرام باقي التعاقدات.

وأوضح "هلال"، أنه مازال متحمس لتقديم الجزء الثالث من مسلسل "المداح" ولكنه لم يحسم الأمر بعد حيث أنه متعلق بقرار سيناريست ومنتج العمل.

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مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.


 




 

 


 

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