حماقي يتلقى أجر خيالي لحلقته ببرنامج صاحبة السعادة ليلة رأس السنة

الوكيل الإخباري-
يحل الفنان محمد حماقي، ضيفًا في حلقة استثنائية ليلة رأس السنة ببرنامج صاحبة السعادة، التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والمقرر عرضها قريبًا على شاشة dmc.اضافة اعلان
وكشفت مصادر لـ "القاهرة 24
" كواليس الحلقة، حيث قام حماقي بتصوير الحلقة يوم مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم قطر 2022 السابق، وامتد التصوير إلى 12 ساعة، بسبب إقامة بروفات على بعض الأغاني التي قدمها بالحلقة.
وكشفت المصادر ذاتها أجر الفنان محمد حماقي في حلقة ليلة رأس السنة، حيث بلغ مليون و800 ألف جنيه، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه خلال الحلقة.