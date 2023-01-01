حماقي يروي كواليس بداياته الفنية قبل 20 عاماً

الوكيل الإخباري-روى الفنان محمد حماقي كواليس بداياته في مجال الغناء قبل 20 عاما، موضحا أنه في طفولته كان يتخيل نفسه ضمن مجموعة المطربين المشاركة في ألبوم لقاء النجوم وقتها.

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وأضاف حماقي خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في سهرة خاصة بمناسبة رأس السنة على قناة dmc، أن هذا الألبوم لقاء النجوم 1 صدر في عام 1989، والثاني في 1990، ومن الطبيعي أن يستمر كل عام حتى تنتهي السلسلة، ووقتها كان لا يزال طالبا في المدرسة لكنه تمنى لو كان ضمن مطربي الألبوم.





وتابع: في سنة 1991 كنت في المدرسة وجبت ورقة ورسمت كأنه بوستر الألبوم وكتبت لقاء النجوم 3 وحطيت اسمي معاهم، وقتها كان الطبيعي إن كان بيبقى الألبوم كل سنة، لكن لقاء النجوم قعد متعطل 8 سنين مبينزلش، ثم لقاء النجوم 3 في 1998 أنا غنيت فيه.



وأضاف حماقي: أنا اتخضيت لما كلموني؛ لأن وقتها افتكرت اللي أنا رسمته ده وطارق أخويا افتكر كمان، من هنا عرفت إن إيمانك الشديد بشيء بيخليه يتحقق، اللي هي فكرة الطاقة إن أنت تقدر تحرك الحاجات لصالحك من شدة إيمانك بيها، لو أنا أجمل صوت في العالم ومش مصدق إني مغني كويس عمري ما هبقى مغني كويس.

القاهرة24

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