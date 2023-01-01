الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

وزارة الزراعة...إنجازات ونقلة نوعية في تشجيع الاستثمار لعام 2022

تقرير اقتصادي عالمي: أسعار الحديد والصلب والألومنيوم ستشهد انخفاضاً في 2023

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

كيف ستكون مبيعات السيارات الكهربائية في 2023 ؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يوضح

بلدية الوسطية تباشر بتنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار

المناطق الحرة: عطاء بمليون دينار لتركيب نظام مراقبة

مع أول العام.. تراجع أسعار الوقود في الإمارات

الحرس الثوري: مقتل أحد عناصر الباسيج خلال اضطرابات في محافظة أصفهان

التعامل مع 1213 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الأحد، 01-01-2023 12:07 م

حماقي يروي كواليس بداياته الفنية قبل 20 عاماً

991


الوكيل الإخباري-روى الفنان محمد حماقي كواليس بداياته في مجال الغناء قبل 20 عاما، موضحا أنه في طفولته كان يتخيل نفسه ضمن مجموعة المطربين المشاركة في ألبوم لقاء النجوم وقتها.

اضافة اعلان


وأضاف حماقي خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في سهرة خاصة بمناسبة رأس السنة على قناة dmc، أن هذا الألبوم لقاء النجوم 1 صدر في عام 1989، والثاني في 1990، ومن الطبيعي أن يستمر كل عام حتى تنتهي السلسلة، ووقتها كان لا يزال طالبا في المدرسة لكنه تمنى لو كان ضمن مطربي الألبوم.


وتابع: في سنة 1991 كنت في المدرسة وجبت ورقة ورسمت كأنه بوستر الألبوم وكتبت لقاء النجوم 3 وحطيت اسمي معاهم، وقتها كان الطبيعي إن كان بيبقى الألبوم كل سنة، لكن لقاء النجوم قعد متعطل 8 سنين مبينزلش، ثم لقاء النجوم 3 في 1998 أنا غنيت فيه.


وأضاف حماقي: أنا اتخضيت لما كلموني؛ لأن وقتها افتكرت اللي أنا رسمته ده وطارق أخويا افتكر كمان، من هنا عرفت إن إيمانك الشديد بشيء بيخليه يتحقق، اللي هي فكرة الطاقة إن أنت تقدر تحرك الحاجات لصالحك من شدة إيمانك بيها، لو أنا أجمل صوت في العالم ومش مصدق إني مغني كويس عمري ما هبقى مغني كويس.

 

القاهرة24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
416294_0

راغب علامة يحيي حفل رأس السنة بالقاهرة -صور

Doc-P-423831-637910521274273754

فيديو .. أصالة وإليسا ينهيان خلافهما بالصلح ليلة رأس السنة

IMG-20220327-WA0057

محمود عامر يتحدث عن المداح الجزء الثالث

ahmed-saad5

أحمد سعد يكشف سبب بروز نجوميته في 2022

الفنانة-أليسا-والفنانة-أصالة

أكثر الأغاني العربية استماعاً على "يوتيوب" خلال 2022

image

تطورات الحالة الصحية للفنانة منى فاروق

أخبار متعلقة
12202230124251388022336

هذا ما كشفته الفنانة نانسي عجرم في آخر مقابلة لها

568

نيللي كريم تعبر عن استيائها من ظاهرة في مواقع التواصل

4_247382_original

الصور الأولى من كواليس مسلسل منى زكي "تحت الوصاية"

elaosboa85094

أشرف زكي يكشف سبب غياب عبلة كامل عن الفن

والي

أمانة والي تعلق على " باب الحارة "

3333

انستجرام الفنانة أحلام الشامسي يتحول لـ " رسوم " .. شاهد