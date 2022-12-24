نيللي كريم تعبر عن استيائها من ظاهرة في مواقع التواصل

الوكيل الإخباري-عبرت الفنانة نيللي كريم عن استيائها الشديد من ظاهرة الهجوم على الفن و الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي فقالت: (بقيت أتضايق من الكلام الدايم عن الفنانين، الفن حاجة محترمة وأي مشكلة لأي فنان الصحف والسوشيال ميديا يكبروها، والنقد بكون قاسي قبل ما الشخص يشوف أي حاجة وفيه نقد بناء ونقد هدام بيهد كل اللي عمله الطاقم الفني).



كما كشفت نيللي كريم عن أمنياتها في العام المقبل 2023، قائلة: (أنا بتمنى من الله دوام الصحة والسلام للعالم بأكمله، لأن دا أهم شيء من الناحية الإنسانية، لأنه هيخلق مناخ أفضل ومناسب للإبداع).

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