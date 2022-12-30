هذا ما كشفته الفنانة نانسي عجرم في آخر مقابلة لها

الوكيل الاخباري - حلّت الفنانة نانسي عجرم ضيفةً على الفنان أمير كرارة ببرنامجه سهرانين، وتحدثت خلال الحلقة عن طفولتها وعدة موضوعات مختلفة، كاشفةً أسرار عن بدايتها في الفن، بالإضافة إلى سبب قرارها باعتزال الفن في وقت سابق.

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وهذه تصريحات نانسي عجرم في برنامج سهرانين:

- مصر مؤخرًا تشهد تطور كبير في وقت قصير بالرغم من الصعوبات اللي بتمر بيها وهذا يدل على أن المصريين يحبون أرضهم وانتمائهم لها كبير.



- بحب الأكل جدًا والكشري والحمام المحشي أكتر الأكلات المصري اللي بحبها ودايما صحابي المصريين بيعزموني عليه لما أزور مصر.



- من أكثر الأفلام اللي بحبها "إسماعيلية رايح جاي "وبحب محمد هنيدي جدًا.

- بحب صوت محمد فؤاد وبحس إن له هوية.



- والدي علمني سواقة العربيات وأنا عندي 9 سنين وده مكنش طبيعي في السن ده بس أنا أكيد كنت عايزة أسوق.



- الموبايل بقى سلاح ذو حدين فحطيت السنة دي قوانين صارمة لولادي إنهم يمسكوا الموبايل ساعتين بس في اليوم وكنت أتمنى يجربوا ألعابنا وإحنا صغيرين ولكن أكيد مش هيوافقوا.



- كنت بحب راغب علامة وبعلق صوره في أوضتي وأنا صغيرة.

- أول حفلة جمعتني براغب علامة كنت لسة مش مشهورة وأُحرجت إني أروح أعبر له عن إعجابي به من صغري



- كنت في مدرسة مش بتحب الغناء وكانوا دايما بينصحوني إني أتوقف عن الغناء ووالدي نقلني لمدرسة جديدة كانت بتدعم الغناء.



- أُصيبت بإحباط في 1998 لما ألبومي منجحش النجاح المتوقع وقررت الاعتزال وأخلي الغناء هواية فقط لكن والدي رفض.

- أغنية أخاصمك أه مكانتش هتنزل ضمن الألبوم بس لما سمعتها قررت أضيفها ونجحت نجاحا كبيرا وبقت هي أصل الألبوم.

القاهرة ٢٤









