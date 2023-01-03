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الثلاثاء، 03-01-2023 10:20 ص

حماقي يعلن تفاصيل أولى حفلاته في العام الجديد

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الوكيل الإخباري-يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل جديد ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الجمعة الموافق 6 يناير الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، برفقة مطرب الراب DABABY.

ونشر محمد حماقي بوستر الحفل معلناً تفاصيل أولى حفلاته الغنائية في العام الجديد 2023 عبر حسابه في إنستجرام ، وكتب: " مبسوط إن أول حفلة في السنة الجديدة هتكون معاكم.. استنوني يوم الجمعة الجاية في موسم الرياض علشان نغني مع بعض".

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وطرح الموقع الإلكتروني الخاص بموسم الرياض تذاكر حفل محمد حماقي، الذي يشترك به دي جي DABABY.

وقسمت التذاكر إلى الفئات التالية:
2500 ريال سعودي (في أي بي)
1500 ريال سعودي (ذهبية)
450 ريال سعودي
330 ريال سعودي
230 ريال سعودي (لذوي الاحتياجات الخاصة)


يبدأ الحفل الساعة 9:30 مساء، وتفتح الأبواب في الساعة 7:30 مساء.

في الفن

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