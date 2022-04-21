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الخميس، 21-04-2022 03:10 م

حمو بيكا يتحدى هاني شاكر

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان حمو بيكا مقطع فيديو جديد على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي معلناً فيه موعد طرح مهرجان "أنا مايكل جاكسون عصري".

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وعلق حمو بيكا على الفيديو قائلاً : "أنا مايكل جاكسون عصري.. اليوم في الساعة التاسعة" وتقول كلمات الأغنية: "يا جميل يا بو قلب لذيذ.. ما تقرب مني بليز.. عمال اراقبك في هدوء.. وبعت وراكي جواسيس.. بكراش من شهر تلاته .. وادي سنة عدت وزيادة.. ما تحني عليا سازوره.. وامليلي الدنيا سعادة".


الجدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد أصدر قراراً بمنعه من الغناء.

 

 

 

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