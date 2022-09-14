خالد النبوي يشارك صورة مع والدته ويستذكرها بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري-شارك الممثل المصري خالد النبوي صورة مع والدته الراحلة ووجه إليها كلمات مؤثرة جاء فيها: "أمي حبيبتي.

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وعلق عليها :" ٤ سنوات على الرحيل و أنت مازلت معي..مثالًا عظيما ل امرأة عظيمة ..أسترجع كلماتك..أستنير بحكمتك.. و أهوى تذكر ضحكتك.. كنتي السند لي ولأخوتي.. الله يرحمك و يبارك في أمهاتنا .. السند الحقيقي لهذا الوطن.. و يمنحهم الصبر والقوة..و يمنحنا رضاهم صباح النور".



الصورة حازت على عدد كبير من الاعجابات وعلق المتابعون، موجهين الدعاء لروحها. ومن بين المعلقين نور النبوي ابن الممثل المصري الذي قال: "ربنا يرحمها ويغفر لها".





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