خبر خطوبة فاطمة الأنصاري يشعل السوشال ميديا - صورة

الوكيل الإخباري - بعد أشهر قليلة من طلاقها من الكويتي يعقوب بوشهري، وما تبعه من ضجة كبيرة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري من رجل أعمال غني، بعد أن ظهرت مرتديةً خاتم الخطوبة في فيديوهاتها على حسابها في "سناب شات" مما فتح باب التكهنات حول ارتباطها.

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وانتشر الخبر بشكل واسع على حسابات متعددة، مفاده أن الأنصاري تخطت طلاقها وطوت صفحة بوشهري للأبد، وفتحت قلبها مجدداً وتمت خطوبتها على رجل أعمال معروف ووكيل سيارات.



وأشار بعض الرواد إلى أن عريس الأنصاري يحبها كثيراً ويقدرها ويدعمها في كل شيء، كما لفت البعض إلى أنه لا يغار عليها مثل زوجها السابق.



ورغم عدم تأكيد أو نفي الخبر من قبل الأنصاري إلا أن الصفحات امتلأت بالتهاني والتبريكات لها حيث تمنى لها المتابعون أن تنعم بالحب والسعادة والاستقرار في علاقتها الجديدة.



وجاء خبر خطوبة الأنصاري بعد أن لمح طليقها بوشهري إلى أنه يعيش حالة حزن بعد انفصاله عن زوجته، حيث نشر بالتزامن مع يوم الحب رسالة على حسابه في "سناب شات" قال فيها: "سلموا لي على اللي سمّ حالي فراقه.. حسبي الله على اللي حال بيني وبينه".









زهرة الخليج