الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 04:19 م

خبر وفاة تيم حسن يتصدر الترند - صورة

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لسيارة قيل انها خاصة بالممثل السوري تيم حسن وقد تعرضت لحادث سير مروع مما أدى إلى وفاته.

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هذا الخبر عار عن الصحة ولا حقيقة له أبدا فالممثل السوري لم يتعرض لاي حادث سير ولا زال حي يرزق ويعمل على العديد من المشاريع الجديدة.

 

واستنكر المتابعون انتشار اخبار كهذه مشيرين الى انها تؤثر سلبا على نفسية الممثل السوري وعائلته وأولاده خصوصاً ان كان بعيدا عنهم بسبب التصوير او لاي سبب اخر.

 

 

 

 

الفن 

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