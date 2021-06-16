الأربعاء 16-06-2021
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الأربعاء، 16-06-2021 04:34 م

خروج والدة هنا الزاهد من المستشفى بعد استئصال ورم خبيث - صورة

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الوكيل الإخباري - طمأنت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على صحة والدتها، وكشفت عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

حيث كتبت هنا قائلة: "شكرا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت ، الحمد لله رب العالمين " 

يذكر أن كشفت الفنانة هنا الزاهد عن المرض الذى أصاب والدتها فى الفترة الأخيرة وخضعت بسببه إلى عملية جراحية دقيقة. 

وقالت هنا الزاهد: “أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشف الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”. 

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المصدر - صدى البلد 

 




 

 


 

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