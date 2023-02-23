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الخميس، 23-02-2023 12:52 م

خطوبة ابنة الفنان عاصي الحلاني -فيديو وصور

ماريتا-الحلاني


الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، جمهورها ومتابعيها أمس بإعلان خطوبتها على مدير قسم الانتاج في أنغامي، الشاب كميل أبي خليل.

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وفي أول تعليق لوالدها الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على الخطوبة المفاجئة، فقد نشر عاصي مقطع فيديو خلال طلب كميل يد ماريتا في العاصمة الفرنسية باريس، مرفقا الفيديو بـ قلب أحمر، معبرا عن حبه الكبير لابنته ومتمنيا لهما حياة سعيدة.


بدورها، كوليت الحلاني والدة ماريتا، نشرت صور تجمع ماريتا بخطيبها، على حسابها عبر انستغرام، وعلقت : "ألف مبروك، سعيدة جدا لخطوبتكما، أحبكما كثيرا".

 

 


 

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