خطوبة ابن الفنانة أحلام تتصدر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري-اثار خبر خطوبة فاهد، ابن الفنانة الاماراتية احلام الشامسي، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا ان الشاب يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.



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انتشار الخبر بشكل واسع استدعى ردا من الفنانة احلام، التي نفت الخبر مؤكدة أن ابنها ما زال صغيرًا في الوقت الراهن، وأن عليه أولًا أن يتم دراسته الجامعية ومن ثم يفكر في الزواج.



وتداول متابعون مقطع فيديو ظهرت فيه احلام عبر "سناب شات" حيث قالت: "كذا وحدة تسألني تقولي مبروك يا أم فهد على الخطوبة، فهد صغير عنده 17 سنة مستحيل يخطب الحين، إن شاء الله يتخرج وياخد شهادته الجامعية وبعدين يفكر في الزواج".



وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث ايدوا كلام احلام كما تمنوا لابنها التوفيق والنجاح.

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