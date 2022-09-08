الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 08-09-2022 01:26 م

خطوبة ابن الفنانة أحلام تتصدر مواقع التواصل

421605Image1


الوكيل الإخباري-اثار خبر خطوبة فاهد، ابن الفنانة الاماراتية احلام الشامسي، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا ان الشاب يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

اضافة اعلان

 

انتشار الخبر بشكل واسع استدعى ردا من الفنانة احلام، التي نفت الخبر مؤكدة أن ابنها ما زال صغيرًا في الوقت الراهن، وأن عليه أولًا أن يتم دراسته الجامعية ومن ثم يفكر في الزواج.


وتداول متابعون مقطع فيديو ظهرت فيه احلام عبر "سناب شات" حيث قالت: "كذا وحدة تسألني تقولي مبروك يا أم فهد على الخطوبة، فهد صغير عنده 17 سنة مستحيل يخطب الحين، إن شاء الله يتخرج وياخد شهادته الجامعية وبعدين يفكر في الزواج".


وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث ايدوا كلام احلام كما تمنوا لابنها التوفيق والنجاح.


 

الجديد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1418419_1631548738

ليلى علوي تسلّم يحيى الفخراني درع تكريمه في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

72019811583534

إقبال كبير على شراء تذاكر حفل النجم هاني شاكر في دمشق ودار الأوبرا تعلن عن حفل ثانٍ

b8a00dd2-c8e0-47e6-8bb4-186dc52cd580

بعد انفصاله عن شاكيرا .. بيكيه يضع حداً للشائعات ببيان شديد اللهجة

3015168_1662634734

آدم يطرح أحدث أغانيه "طلعت معي"

هجوم-مسلح-على-موقع-تصوير-مسلسل-مصري-و-الممثلين-يحاولون-التصدي-1024x512

مسلسل عربي يتصدر عالمياً

3825032_1662614242

دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ ميرفت أمين

أخبار متعلقة
2021_12_4_14_49_11_52

صور- شاب يتقدم لخطوبة فتاة في حفل محمد حماقي والأخير يعلق

5390163_1660994933

صور- دنيا بطمة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى