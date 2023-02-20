خطوة غير متوقعة من تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل انفصلا؟

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان المصري تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، المتابعين عبر انستغرام، بعد أن عمدا إلى إلغاء متابعة بعضهما البعض، في خطوة غير متوقعة، ما جعل المتابعون يقولون إن الانفصال تم بين الثنائي.

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من جهتهما، التزم الثنائي الصمت ولم يعلق أي منهما على الامر، بينما عمد كل منهما بنشر مقاطع فيديو مختلفة عبر خاصية القصص القصيرة.



وفي التفاصيل، نشر تامر حسني مقاطع فيديو لأغنياته من فتيات عبر "تيك توك"، بالاضافة الى لقاء قديم جمعه بالفنانة زينة، كما أعاد نشر "ستوري" للفنانة مي عمر، توضح سبب اعتذارها عن فيلمها مع النجم تامر حسني، لافتة أن السبب هو تغيير مواعيد التصوير، حيث علق على الفيديو بأنه يتمنى العمل معها في القريب العاجل.



بدورها، تجاهلت بسمة بوسيل الرد، ونشرت "ستوري"، تروج فيه لمنتجاتها.



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