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الثلاثاء، 22-02-2022 01:28 م

داليدا خليل بمفاجأة مميزة لجمهور دبي

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الوكيل الإخباري - سافر الفنانة اللبنانية داليدا خليل الى دبي للمشاركة في حفل غنائي سيقام في أكسبو دبي الى جانب الفنان اللبناني زياد برجي وهي المرة الاولى التي تحيي فيها حفلاً غنائياً بعد مجموعة الاغنيات التي سجلتها بصوتها و صورتها على طريقة الفيديو كليب .

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معلومات موقع الفن أفادت أن اطلالة داليدا الغنائية لن تكون الاخيرة و من المنتظر ان يتوسع إطارها نحو مهرجانات عربية ضخمة الى جانب تحضيراتها لاعمال فنية جديدة بالتزامن مع تعزيز وجودها في ساحة التمثيل الدرامي على المستوى اللبناني و العربي .

 

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