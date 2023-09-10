الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

4.7 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 8 أشهر

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

وزير مغربي: عدة قرى ضربها الزلزال اختفت نهائياً

الخصاونة وآل الشيخ يؤكدان عُمق العلاقات بين الأردن والسعودية

الحزن يخيم على مستشفى البشير

الصحة تعلن بدء اجتماعات اللجنة الخاصة لمناقشة لائحة أجور الأطباء الاثنين

تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة طيران منخفضة الكلف

التربية: بدء توزيع وجبات غذائية على طلاب مدارس حكومية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأحد، 10-09-2023 12:11 م

دعوى قضائية جديدة من عمرو أديب ضد محمد رمضان

295d2638-29082112_m2_501058_original


الوكيل الإخباري- في دعوى جديدة أقامها طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان يطالبه فيها بتعويض مقداره ثلاثة ملايين جنيه بعد حصوله على حكم نهائي ضده بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف عمرو أديب. حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية جلسة في 28 أيلول (سبتمبر) الجاري لنظر أولى جلسات القضية.

اضافة اعلان


وقال محامي عمرو أديب إن التعويض جاء عما أصاب موكله من ضرر بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة قضت بها المحكمة في وقت سابق بتغريمه 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.


وكان عمرو أديب قد أعلن في حلقة سابقة من برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على قناة MBC مصر أنه في حال صدر له تعويضًا فإنه سيتبرع بها إلى مستشفى الأطفال أبو الريش لأنه لا يريد من محمد رمضان أي فلوس على حد وصفه.

لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6995451-1002358391

هل تعرض الفنان المغربي سعد لمجرد لاصابة جراء الزلزال الذي ضرب بلاده ؟

64de8f10-3f43-11ee-84e2-dfda2bcceba6

عمرو دياب يحيي حفلاً جماهيرياً في "اتحاد أرينا"

064035377896

"قاعة الأوركيد" يجمع منة شلبي وأحمد داوود مجدداً

مسرحيات-موسم-الرياض

وفاة فنان تونسي عقب عرض مسرحيته في القاهرة - صورة

Doc-P-459705-638298502511126184

اول تعليق لـ نجوى كرم بعد إيقاف حفلها في المغرب بسبب الزلزال -فيديو

173-120554-saad-lamjarred-rape-destroy-stardom_700x400

سعد لمجرد يبكي في احدث ظهور برفقة عائلته - فيديو

أخبار متعلقة
محمد-رمضان

فيديو - موقف محرج لمحمد رمضان على المسرح

26960

محمد رمضان يحتفل بميلاد زوجته -صورة

reee_759347_original

حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل امام

download (1)

بث مباشر لحفل الفنان محمد رمضان في السعودية

maxresdefault

محمد رمضان يكشف سر لقب "نمبر وان" لأول مرة

3318998_1491639782

عصام كاريكا لـ محمد رمضان: "بطل تستفز الناس"