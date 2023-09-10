دعوى قضائية جديدة من عمرو أديب ضد محمد رمضان

الوكيل الإخباري- في دعوى جديدة أقامها طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان يطالبه فيها بتعويض مقداره ثلاثة ملايين جنيه بعد حصوله على حكم نهائي ضده بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف عمرو أديب. حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية جلسة في 28 أيلول (سبتمبر) الجاري لنظر أولى جلسات القضية.

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وقال محامي عمرو أديب إن التعويض جاء عما أصاب موكله من ضرر بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة قضت بها المحكمة في وقت سابق بتغريمه 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.



وكان عمرو أديب قد أعلن في حلقة سابقة من برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على قناة MBC مصر أنه في حال صدر له تعويضًا فإنه سيتبرع بها إلى مستشفى الأطفال أبو الريش لأنه لا يريد من محمد رمضان أي فلوس على حد وصفه.



