فيديو - موقف محرج لمحمد رمضان على المسرح

الوكيل الإخباري- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد رمضان أثناء رقصه في إحدى حفلاته خارج مصر.

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وتعرض رمضان لموقف محرج أثناء رقصه، حيث فوجئ وهو يرفع رجله بحركته الشهيرة بحذائه يطير منه أثناء الرقص، ليعود مرة أخرى ويرتديه ويكمل الغناء.



وتعتبر تلك المرة الثالثة التي يقع فيها رمضان في موقف محرج بسبب حذائه، حيث تسبب في إحدى المرات أثناء صعوده على المسرح لتلقي أحد التكريمات بتعثره على المسرح بسبب نعومة الحذاء ما جعله ينزلق على المسرح ويسقط، والمرة الثانية اضطر رمضان لخلع الحذاء والصعود على المسرح حافياً خوفاً من تكرار انزلاقه على المسرح.





لها