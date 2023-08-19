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السبت، 19-08-2023 02:34 م

محمد رمضان يكشف سر لقب "نمبر وان" لأول مرة

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الوكيل الإخباري- تحدث الفنان محمد رمضان عن فيلمه السينمائي الجديد ع الزيرو، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وسر لقب نمبر وان لأول مرة.

وقال محمد رمضان، في احدى اللقاءات المتلفزة : «فخور بشغلي مع فريق عمل ع الزيرو وشركة العدل جروب وأكتر ما يميزها أنهم عاشقين للفن وشركة لها تاريخ عظيم وساهموا في صنع جيل كامل في الدراما».

وتابع رمضان: «احنا شغالين للجمهور، والسينما معمولة عشان احتضان الناس، وحلم حياتي الجمهور يبقى قاعد مبسوط».

وعن سر لقب نمبر وان، أوضح رمضان«نمبر وان لما قولتها في أغنية كانت في فترة صعبة بمشواري، ومكنش فيه اعتراف ببعض الحقائق، يعني مسلسل الأسطورة كان محقق نجاحات كبيرة في الشارع، وكانوا بيقولوا مكنش الأعلى مشاهدة».

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وأضاف: «استفزوني ورديت عشان كنت شاب صغير، ودلوقتي مهما يحصل مش ممكن هندفع لأني وصلت لـ 34 عاما وبنكبر وبنتعلم حاجات كتير».

صدى البلد


 




 

 


 

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