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الإثنين، 14-08-2023 02:44 م

عصام كاريكا لـ محمد رمضان: "بطل تستفز الناس"

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الوكيل الإخباري- تحدث المطرب والملحن عصام كاريكا، عن تصرفات الفنان محمد رمضان، وظهوره وهو يضع النقود بجانبه ومشيرًا إلى أنه يستفز الكثيرين.

قال عصام كاريكا، في تصريحات تلفزيونية: 'محمد رمضان بتاع شو أوي و بيستفز الناس وفيه غلابة كتير بتشوفه، شارك جمهورك وقول أنك كسبت فلوس وأحمد ربنا، أنما متطلعش تحط الفلوس جنبك كدة، ورقة منهم تعيش أسرة شهر'.

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وعلق عصام كاريكا، بشأن ظهور محمد رمضان بدون ملابس في حفلاته، وقال: 'الناس كلها بتنقده أنه بيطلع عريان على المسرح، الناس عارفة أن جسمك رياضي ومية مية، بس في أخواتنا البنات بتتفرج عليك، أنت أغانيك مكسرة الدنيا، نصيحة مني شاور لابس قبل ما تظهر، و لم الناس حواليك، الناس بتحبك واتلمت حواليك في رمضان في مسلسل جعفر العمدة'.

 

صدى البلد

 




 

 


 

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