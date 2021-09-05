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الأحد، 05-09-2021 11:05 ص

دلال عبد العزيز في آخر تصريحات لها قبل رحيلها - فيديو

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الوكيل الإخباري - طبعت الممثلة المصرية دلال عبد العزيز في أذهان المشاهدين بدور الأم الساهرة على أبنائها، حتى أصبحت أماً لكل مشاهد مصري وعربي من خلال أدوارها المميزة، وباتت تصريحاتها وكلماتها مؤثرة جداً في المشاهدين، لذلك وبعد رحيلها عن عالمنا، نسترجع معكم أبرز تصريحات دلال في المقابلات التلفزيونية.

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اعتبرت الممثلة دلال عبد العزيز في مقابلة أجرتها في برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON، أن الصداقة في هذه الأيام أصبحت على الهاتف، أما الصديقة الحقيقية، فهي التي تنجبها الأيام والسنين، والتي يرافقها الوضوح والصراحة.

 

وفي مقابلة "مع منى الشاذلي" عام 2018، قالت إنها تحرص وبشكل كبير، على تقديم واجب العزاء، وغالباً ما كانت تتواجد في الأفراح، حتى أطلق عليها زوجها سمير غانم لقب "عزاء عبد العزيز" بدلاً من "دلال عبد العزيز".

 

وكانت تعتبر دلال عبد العزيز أن الأم هي بركة في البيت، وبعد وفاة والدتها، شعرت بفراغ كبير، ووجدت العديد من الواجبات التي لم تكن تقوم بها دلال، وأصبحت مسؤولة عنها. وكانت تتولى والدتها الاعتناء بابنتيها إيمي ودنيا في صغرهما، أثناء انشغال دلال وسمير في تصوير أعمالهما.


 

وقالت في إحدى مقابلاتها :"في الفن ما فيش واسطة، لو انت موهوب وعندك استعداد حقيقي وبتحب شغل الفن، حتنجح".


وعن أول هدية تلقتها من سمير غانم في عيد ميلادها الذي يصادف يوم 17 كانون الثاني/يناير ،أي بعد يومين من عيد سمير غانم الذي يصادف يوم 15 كانون الثاني /يناير، فقررا عدم إهداء بعضهما أي شيء، باعتبار أن عيديهما قريبان جداً من حيث التاريخ، ولكن دائماً ما يقدمان هدايا لبعضهما البعض من دون وجود مناسبات.

 

المصدر - الفن 

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