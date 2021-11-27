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السبت، 27-11-2021 12:25 م

دنيا غانم تطل لأول مرة بعد فترة الحداد مع زوجها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم اليوم صورا لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية الستوري من عطلتها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان في مدينة الفيوم المصري، وقاما برحلة سفاري وتزلج على الرمال اضافة الى زيارة وادي الحيتان وغيرها من المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها مدينة الفيوم، وعلقت دنيا سمير غانم على الصور قائلة:"يا بلدنا يا أجمل بلد في العالم مصر.. الفيوم".

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ويعد هذا الظهور الاول لها بعد فترة الحداد وفترة حضور المناسبات التكريمية لوالديها وبدت تتحسن قليلاً وتخرج مع اصدقائها كما لم تعد ترتدي الاسود فقط ما هو افضل لنفسيتها.

 

 

المصدر - الفن

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