ديانا حداد تجمع نهى نبيل غدير السبتي شيلاء سبت في عشق ضميان - فيديو

الوكيل الإخباري - طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة بعنوان "عشق ضميان" بعد طرح الأغنية أمس الجمعة عبر التطبيقات الموسيقية.

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وصورت ديانا حداد الأغنية فيديو كليب من إخراج نهلة الفهد وبمشاركة الممثلة الكويتية غدير السبتي، الممثلة البحرينية شيلاء سبت الى جانب الانفلونسرز نهى نبيل، نور ستارز ومودل روز.



أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، من كلمات نهى نبيل، وألحان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي نور هاشم.





المصدر - الفن