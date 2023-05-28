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الأحد، 28-05-2023 04:23 م

دينا الشربيني تكشف حقيقة ارتباطها بتامر حسني

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الوكيل الإخباري- ردت الفنانة دينا الشربيني على الأنباء التي ترددت عن وجود علاقة عاطفية تجمع بينها وبين تامر حسني منذ إعلانها الانضمام إليها في بطولة فيلم تاج الذي يجري تصويره حالياً.

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ونفت دينا الشربيني هذه الأنباء مؤكدة أنها لا تلفت إليها أو للسخرية المصاحبة لها، قائلة: "لم أشاهد أي من هذه الشائعات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عني أنا وتامر حسني، مافيش ربط أي حاجة، الناس يتكلموا عادي، ومش فارقة معايا الـMemes اللي بيعملونها، هذا بالضبط ما أكرهه في هذه المواضيع"


وأشارت دينا الشربيني خلال تصريحاتها لبرنامج "The Insider بالعربي" أن تلك الشائعات يمكن أن تؤثر على حياتها الخاصة على الرغم من كونها لا تهتم بهذا الحديث، إلا أنها تشعر بالضيق عندما تشاهد شخص  يعاني من تلك الشائعات.

 

ليالينا

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