ما حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام؟

الوكيل الإخباري- أكد الفنان المصري شريف حلمي أن الفنان عادل إمام لم يقل أي شيء عن اعتزاله الفن.



وبين حلمي، الذي احتفل مع الفنان الملقب بـ"الزعيم" بعيد ميلاده في منزله، الأربعاء، أن الأنباء المنتشرة حول اعتزال مواطنه شائعات ولا صحة لها من الأساس.

اضافة اعلان

وتسبب غياب الفنان المصري الكبير عادل إمام عن الساحة الفنية لأكثر من 3 سنوات بتكهنات وصلت إلى حد شائعات تفيد باعتزاله التمثيل بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 83.



وفي حين تناقلت صحف مصرية خبر اعتزال إمام، لم يصدر أي تصريح حتى الآن من المقربين للفنان المصري، أو مدير أعماله عادل سليمان، لنفي أو تأكيد ما يشغل الساحة الفنية خلال 24 ساعة الماضية.