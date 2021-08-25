راغب علامة يحصل على جنسية دولة خليجية

الوكيل الإخباري - كشفت صفحات تعنى بأخبار الفنانين، يوم الاثنين، عن حصول النجم راغب علامة على جنسية إحدى الدول الخليجية منذ فترة قصيرة.

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وكان الفنان اللبناني الذي حصل على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، من أوائل النجوم العرب الذين نالوا الإقامة الذهبية في إمارة دبي.



وتعليقا على ما تردد، أكد علامة في لقاء إعلامي أنه أصبح مطمئنا على ولديه خالد ولؤي في دبي، حتى وهو بعيد عنهم ويقيم في بيروت.



وأضاف: "أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي. ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي في مكان كله أمان وعدل كله شغل وإيجابية ورؤية مستقبلية، بدل ما يشغلوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص الوضع السياسي في لبنان صعب وممكن أي شيء يحصل".



وتابع: "بدي يعيشوا في أرضية نضيفة وليس هناك أفضل من دبي"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وانقسمت التعليقات بين من انتقد قبوله بالجنسية بسرعة، متهمين اياه بالكذب في تغريداته الوطنية التي ينشرها باستمرار، وبين من هنأه وأكد ان ما حصل هو الصحيح لأن مستقبل الشبان في لبنان بات كجهولا في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة.

المصدر - لها

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