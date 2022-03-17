الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 01:45 م

راغب علامة يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة - صورة

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الوكيل الإخباري - استذكر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي والده الراحل صبحي علامة بكلمات مؤثرة.

وغرّد علامة صورة والديه، كاتباً: "انها الذكرى السادسة لرحيله، أبي وأخي وصديقي الحقيقي. رحل اليها بعد شهرٍ من رحيلها، أميرة حياته ورفيقة عمره. مرّت السنوات وفي قلوبنا تعيش الذكرى، الفاتحة والصلاة على ارواحهم الطاهرة".

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