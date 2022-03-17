راغب علامة يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة - صورة

الوكيل الإخباري - استذكر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي والده الراحل صبحي علامة بكلمات مؤثرة.



وغرّد علامة صورة والديه، كاتباً: "انها الذكرى السادسة لرحيله، أبي وأخي وصديقي الحقيقي. رحل اليها بعد شهرٍ من رحيلها، أميرة حياته ورفيقة عمره. مرّت السنوات وفي قلوبنا تعيش الذكرى، الفاتحة والصلاة على ارواحهم الطاهرة".

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مرّت السنين وفي قلوبنا تعيش الذكرى

الفاتحة والصلاة على ارواحهم الطاهرة . انها الذكرى السادسة لرحيله، أبي وأخي وصديقي الحقيقي. رحل اليها بعد شهرٍ من رحيلها، أميرة حياته ورفيقة عمره.مرّت السنين وفي قلوبنا تعيش الذكرىالفاتحة والصلاة على ارواحهم الطاهرة . pic.twitter.com/JITVBCbRQF March 17, 2022

لها

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