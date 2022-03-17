راغب علامة يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة - صورة

الوكيل الإخباري - استذكر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي والده الراحل صبحي علامة بكلمات مؤثرة.
وغرّد علامة صورة والديه، كاتباً: "انها الذكرى السادسة لرحيله، أبي وأخي وصديقي الحقيقي. رحل اليها بعد شهرٍ من رحيلها، أميرة حياته ورفيقة عمره. مرّت السنوات وفي قلوبنا تعيش الذكرى، الفاتحة والصلاة على ارواحهم الطاهرة".
انها الذكرى السادسة لرحيله، أبي وأخي وصديقي الحقيقي. رحل اليها بعد شهرٍ من رحيلها، أميرة حياته ورفيقة عمره.— RaghebAlama (@raghebalama) March 17, 2022
مرّت السنين وفي قلوبنا تعيش الذكرى
الفاتحة والصلاة على ارواحهم الطاهرة . pic.twitter.com/JITVBCbRQF
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