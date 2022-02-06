الأحد 06-02-2022
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الأحد، 06-02-2022 11:34 ص

راغب علامة يقدم مفاجآت خاصة لجمهوره

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الوكيل الإخباري -  تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم السوبر ستار راغب علامة  من برنامج حبر سري علي شاشة القاهرة والناس الخميس والجمعة 10 و 11 فبراير .

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ويتحدث راغب علامة خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس في حياته، كما يقدم العديد من اغانيه الشهيرة خلال الحلقة .

 

على صعيد آخر، يستعد السوبر ستار راغب علامة ليقابل جمهوره بعيد الحب بالولايات المتحدة الأميركية ليقضي معهم سهرة خاصة على خشبة المسرح بهيوستن، ومن المقرر أن يقدم اغنية "ممكن أزعلك" لأول مرة على خشبة المسرح، والتي يستعد لطرحها خلال أيام.

 

نواعم

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